Een Iraans passagiersvliegtuig heeft donderdagavond boven Syrisch grondgebied sterk moeten uitwijken omdat twee Amerikaanse straaljagers te dicht in de buurt kwamen. Dat meldt het officiële Iraanse persbureau IRIB.

De piloot moest snel van hoogte veranderen om een botsing te voorkomen, daarbij zouden enkele passagiers lichtgewond zijn geraakt.

Het vliegtuig van Mahan Air was op weg van de Iraanse hoofdstad Teheran naar de Libanese hoofdstad Beiroet, en werd volgens de piloot boven Syrisch grondgebied genaderd door twee straaljagers.

De piloot nam contact op met de twee straaljagerpiloten om hen te waarschuwen om een veilige afstand te houden, zij identificeerden zich als Amerikanen. Het vliegtuig kon even later veilig landen in Beiroet.

De Iraanse regering gaat het incident onderzoeken.

Een Amerikaanse F-15 straaljager zou inderdaad boven Syrië in het zichtveld zijn gekomen van een Iraans passagiersvliegtuig, zo bevestigen twee Amerikaanse functionarissen tegen persbureau Reuters op basis van anonimiteit. De straaljager zou echter op een veilige afstand zijn gebleven. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog geen officiële reactie gegeven.

Al langer spanningen tussen VS en Iran

De Verenigde Staten heeft in 2011 sancties opgelegd aan Mahan Air, volgens de VS zou de vliegtuigmaatschappij de Iraanse Revolutionaire Garde steunen, financieel en anderszins. De VS en Israël beschuldigen Mahan Air ervan om wapens te vervoeren voor aan Iran gelieerde rebellen in Syrië.

Het botert niet tussen Iran en de VS sinds de Amerikaanse president Donald Trump in 2018 aankondigde uit het atoomakkoord uit 2015 te stappen en het sanctieregime tegen Iran aan te scherpen.

Op 3 januari 2020 werd de Iraanse generaal Qassem Soleimani in Bagdad gedood door een Amerikaanse droneaanval. Iran sloeg terug met een raketaanval op Amerikaanse troepen in Irak, waarbij geen doden vielen.