De Britse en Amerikaanse overheden veroordelen een Russische test in de ruimte met wat volgens hen lijkt op een anti-satellietwapen. Volgens Rusland gaat het slechts om een onderhoudsmissie met nieuwe technologie, schrijft BBC News.

Bij de test op 15 juli werd een projectiel gelanceerd met "wapenachtige kwaliteiten" vanaf een Russische satelliet, zegt het Britse ministerie van Defensie in een statement. Het Amerikaanse ministerie van Defensie uit zijn zorgen over wat het een "waarlijk antisatellietwapen" noemt dat zich nu "in een baan om de aarde" bevindt.

Het is de eerste keer dat de Britse overheid beschuldigingen uit tegen Rusland over het ontwikkelen van wapens in de ruimte, schrijft de Britse omroep.

"Dit soort acties bedreigen het vreedzame gebruik van de ruimte en vergroten het risico op ruimtegruis, dat mogelijk schadelijk is voor ruimtesystemen en satellieten waar de wereld op vertrouwt", laat het hoofd van de Britse militaire ruimtevaartafdeling weten in een statement. Hij voegt toe dat het Verenigd Koninkrijk Rusland oproep soortgelijke tests niet meer uit te voeren in de toekomst.

Rusland: Gaat om proef met klein toestel

De Verenigde Staten heeft zich eerder bezorgd getoond over Russische satelliettesten. Volgens de VS gaat het om dezelfde satelliet waar het in 2018 alarm over sloeg. Maar volgens Rusland gaat het om een test met een klein ruimtetoestel dat is gebruikt om Russische satellieten te onderzoeken, zei het land ten tijden van de test.

Samen met honderd andere landen hebben Rusland, de VS, het VK en China een verdrag ondertekend dat de ruimte alleen verkend moet worden voor vreedzame doeleinden. Maar satellieten zijn een steeds belangrijker onderdeel van de communicatie-infrastructuur voor landen en een verleidelijk doelwit.

China, India, de VS en Rusland zijn tot nu toe de enige landen die in het verleden hebben aangetoond dat ze mogelijk satellieten kunnen vernietigen, onder meer met lasers of raketten, schrijft BBC News. Maar als de beschuldigingen kloppen, is Rusland voor zover bekend nu het eerste land dat tests uitvoert met een satelliet die andere satellieten kan vernietigen.