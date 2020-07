Zestig jaar na zijn dood is het lichaam van de Thaise kindermoordenaar Si Quey donderdag gecremeerd. Het gebalsemde lichaam stond al die jaren tentoongesteld in een museum. Quey werd in 1959 geëxecuteerd nadat hij schuldig was bevonden aan de moord op zeven kinderen. Hij zou de kinderen ook hebben gekookt en opgegeten, maar hij heeft altijd ontkend.

73 Lichaam Thaise 'kanibaal' gecremeerd na 60 jaar tentoongesteld te zijn