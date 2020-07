Gevangenisautoriteiten hebben het medisch verlof van Michael Cohen uit wraak ingetrokken omdat hij een boek wil schrijven over de Amerikaanse president Donald Trump, zegt een federale rechter donderdag. De rechter oordeelt dat Cohen zijn straf daarom weer thuis mag uitzitten, aldus The New York Times.

Cohen was jarenlang een van de voornaamste vertrouwelingen van Trump, maar besloot later tegen de president te getuigen in het Ruslandonderzoek. Cohen was toen zelf veroordeeld tot drie jaar celstraf voor onder meer fraude tijdens zijn werk voor Trumps verkiezingscampagne.

In april mocht Cohen, die ooit bekend stond als 'de pitbull van Trump', met medisch verlof vanwege de uitbraak van COVID-19 in het Amerikaanse gevangeniswezen. Toen dat verlof deze maand werd ingetrokken en hij weer de cel in moest, tekende Cohen maandagavond bezwaar aan bij de rechter.

"Ik oordeel dat Cohen van huisarrest naar de gevangenis is overgebracht uit wraak", zei rechter Alvin Hellerstein donderdag. "Het is uit wraak omdat hij zijn recht op vrijheid van meningsuiting wil uitoefenen door een boek te publiceren en dit te bespreken op sociale media met anderen".

Rechter verbaasd over voorwaarde

De Amerikaanse procureur-generaal stelt dat het verlof beëindigd werd omdat Cohen recalcitrant was tijdens een gesprek met zijn reclasseringsambtenaar.

Maar Cohen zegt dat hij terug naar de gevangenis moest omdat hij niet instemde met een voorwaarde van zijn verlof, die hem verbood om een boek te schrijven of op een andere manier naar buiten te treden.

De rechter gaf Cohen gelijk en zei in ruim twintig jaar tijd nog nooit een dergelijke voorwaarde gezien te hebben.

Boek beschrijft Trump als 'oplichter'

De oud-advocaat van Trump heeft aangekondigd een boek te schrijven dat zou aantonen dat de president een "racist", "oplichter" en "valsspeler" is en licht zou schijnen op het gedrag van de voormalige vastgoedmagnaat en realityster "achter gesloten deuren".

Cohen besloot na zijn veroordeling in 2018 tegen de president te getuigen in het onderzoek naar Russische inmenging in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen van 2016. Naar aanleiding van dit onderzoek geleid door speciaal aanklager Robert Mueller, werd Cohen ook beschuldigd en veroordeeld voor verschillende misdrijven.

De oud-advocaat bekende uiteindelijk schuld aan het betalen van zwijggeld aan vrouwen die zeggen een affaire met Trump gehad te hebben, belastingfraude, bankfraude en een overtreding van wetten op campagnefinanciering. Later bekende hij ook gelogen te hebben tegen het Congres.