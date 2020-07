De lichamen van de twee bij Aruba verongelukte militairen worden deze week nog naar Nederland gebracht. Het vliegtuig met hun lichamen komt zaterdag aan op Vliegbasis Eindhoven, meldt Defensie donderdag.

Vlieger Christine Martens (34) en tactisch coördinator Erwin Warnies (33) kwamen om het leven toen de maritieme gevechtshelikopter waarin ze zaten zondag onverwachts neerstortte in de Caribische Zee.

Hun lichamen zijn dinsdag met het marineschip de Zr.Ms. Groningen naar de haven van de Curaçaose hoofdstad Willemstad gebracht.

Defensie meldt nu dat de lichamen van Martens en Warnies met een KDC-10-transportvliegtuig naar Nederland worden gevlogen. Naar verwachting landt het toestel zaterdag rond 13.00 uur in Eindhoven. De lichamen van de militairen worden na een korte ceremonie op de vliegbasis overgedragen aan de nabestaanden.

De twee waren op het moment van het ongeval bezig met een patrouillevlucht. Het ging mis toen ze terugkeerden naar de Zr.Ms. Groningen. De twee andere militairen in de helikopter overleefden de crash, maar liepen wel lichte verwondingen op.

Het is nog niet duidelijk waardoor de helikopter is neergestort. Er was volgens Defensie geen indicatie dat er iets mis was met het toestel. De Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) en de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval.