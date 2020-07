De Amerikaanse president Donald Trump gaat net als in Portland federale agenten afsturen op steden die veel geweldsmisdrijven kennen. De zogenoemde Operatie Legend gaat zich richten op onder andere Chicago, Albuquerque en Kansas City.

Tijdens een toespraak woensdag in het Witte Huis schreef Trump de geweldtoename in deze steden toe aan "linkse bewegingen, die lokale politie-eenheden willen ontmantelen" vanwege de moord op George Floyd in Minneapolis.

De president zei dat hem geen andere keuze rest dan honderden federale agenten naar Chicago te sturen. "Dit bloedvergieten moet stoppen en dit bloedvergieten zal stoppen", sprak hij.

In de plannen van Trump en diens minister van Justitie, William Barr, gaan onder andere FBI-agenten lokale wetshandhavers helpen de "geweldsgolf" te bestrijden.

Agenten treden onherkenbaar op in Portland

De federale ordetroepen werden enkele weken geleden al ingezet in Portland, waar ze volgens de burgemeester van die stad de protesten alleen maar hebben verergerd.

Bij een demonstratie dinsdagavond gebruikten de federale politie nog traangas, pepperspray en flitsgranaten tegen betogers, die al weken achtereen demonstreren tegen racisme en politiegeweld. Ook zouden onherkenbare agenten antiracismedemonstranten om onduidelijke redenen zomaar in busjes hebben getrokken.

Burgemeester van Chicago, Lori Lightfoot, bevestigde dat federale agenten in haar stad ingezet gaan worden om de lokale politie te ondersteunen. "We zijn blij als het gaat om echte samenwerking, maar we verwelkomen geen dictatuur", zei zij tijdens een persconferentie.

Lightfoot waarschuwde daarbij dat de federale agenten het niet in hun hoofd moesten halen om dezelfde tactieken te gebruiken als in Portland.

Trump hanteert law and order-politiek in aanloop naar verkiezingen

Operatie Legend past in de politiek van recht en orde (law and order) die de president sinds de dood van Floyd wil nastreven in de aanloop naar de verkiezingen in november.

Daarbij ageerde Trump in het verleden al vaker tegen het wapengeweld in Chicago. Ook heeft hij vaker scherpe kritiek geuit op met name Democratische leiders, die in zijn ogen te weinig doen om het geweld in hun steden of staten een halt toe te roepen.