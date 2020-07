Het herstel van de historische kathedraal in het Franse Nantes gaat naar verwachting zeker drie jaar duren. Dat heeft de architect die gaat over het beheer van historische monumenten in Frankrijk, Pascal Prunet, woensdag gezegd tijdens een persconferentie.

In de vijftiende-eeuwse kathedraal Saint-Pierre-et-Saint-Paul woedde zaterdagochtend een brand. Experts zijn nog bezig met het onderzoek om te achterhalen wat de schade is.

De brand verwoestte in ieder geval een orgel en een schilderij uit de negentiende eeuw. Ook zijn de glas-in-loodramen aan de voorkant van de kathedraal gesneuveld. Toch lijkt de schade kleiner dan aanvankelijk werd gevreesd. Hoeveel het herstel van de kathedraal gaat kosten konden de lokale autoriteiten woensdag nog niet zeggen.

Dinsdag werd duidelijk dat er voorlopig geen aanwijzing is dat de brand door een misdrijf ontstond. De politie ging daar in eerste instantie wel van uit, omdat de brand op drie verschillende plekken op hetzelfde moment uitbrak. De kathedraal was op dat moment niet open voor het publiek. Er zijn echter geen braaksporen aangetroffen.

Een vrijwilliger van de kathedraal werd zaterdag aangehouden op verdenking van brandstichting. De man was vrijdagavond verantwoordelijk voor de afsluiting van het historische gebouw, maar hij bleek niet bij de brand betrokken te zijn. Hij werd daarom een dag later weer vrijgelaten.