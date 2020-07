De Britse regering biedt zo'n drie miljoen inwoners van Hongkong een speciale visumregeling, waardoor zij vijf jaar lang in het Verenigd Koninkrijk (VK) kunnen wonen en werken zonder aan speciale vereisten te voldoen.

Priti Patel, de Britse minister van Binnenlandse Zaken, maakte de details woensdag bekend.

De regeling is vanaf 1 januari 2021 beschikbaar voor Hongkongers die geregistreerd staan als British National Overseas (BNO), een status die inwoners van de toenmalige Britse kroonkolonie voor de overdacht aan China in 1997 konden aanvragen.

Zij worden vrijgesteld van immigratiecriteria op het gebied van scholing en hoeven geen baan te hebben. Na vijf jaar in het VK kunnen de BNO'ers een permanente verblijfsvergunning aanvragen en na tien jaar kunnen ze aanspraak maken op het Brits staatsburgerschap.

Directe aanleiding voor de regeling is de omstreden veiligheidswet die op 1 juli door Peking werd ingevoerd in Hongkong en de Chinese greep op de semiautonome regio flink verstevigde.

De Britse regering stelt dat de wet in strijd is met de afspraken die werden gemaakt ten tijde van de overdracht. Onder die overeenkomst wordt Hongkong een verregaande mate van zelfstandigheid gegarandeerd tot 2047.

Britse politici spreken zich vaker uit tegen China

De kwestie-Hongkong heeft gezorgd voor een hardere opstelling jegens China in de Britse politiek. Naast het aanbod van een veilige haven aan de BNO's in Hongkong, haalde premier Boris Johnson recent een streep door de betrokkenheid van de Chinese techreus Huawei bij de aanleg van het 5G-netwerk in de VK.

Dat laat zien dat er een draai plaatsvindt binnen de Conservatieve Partij van Johnson, die een stevige parlementaire meerderheid in handen heeft. Waar Conservatieve Lagerhuisleden voorheen vooral het belang van de handel met China onderstreepten, uitten steeds meer van hen nu hun zorgen over de ambities van de Aziatische grootmacht.

Correctie: In een eerdere versie van dit artikel stond dat de regeling Hongkongers met een BNO-status een jaar lang laat wonen en werken in het VK. Dat moet vijf jaar zijn. Het artikel is aangepast.