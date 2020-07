De kroongetuige in de zaak rond de moord op de Maltese anticorruptiejournalist Daphne Caruana Galizia is ernstig gewond geraakt bij een zelfmoordpoging, enkele uren voordat hij zou getuigen.

De Maltese autoriteiten zeggen dat Melvin Theuma werd aangetroffen door agenten die zijn woning bewaakten. Zij waren gealarmeerd door de advocaat van de kroongetuige, die hem had geprobeerd te bellen.

"De eerste indicatie is dat Theuma zichzelf verwond heeft, maar het onderzoek loopt nog", luidt een verklaring van de Maltese politie.

Theuma ligt volgens Maltese media in kritieke toestand in het ziekenhuis met verwondingen aan zijn nek en torso.

De man zegt te hebben opgetreden als tussenpersoon bij de moord op de journalist, die in oktober 2017 om het leven werd gebracht met een autobom.

Rijke zakenman is hoofdverdachte in moordzaak

De voormalige taxichauffeur kreeg vorig jaar november een presidentieel pardon, in ruil voor zijn getuigenis over de aanslag.

Tot nu toe zijn de verklaringen van de kroongetuige vooral belastend voor de invloedrijke zakenman Yorgen Fenech, die ervan wordt verdacht opdracht voor de moord te hebben gegeven. Volgens Theuma betaalde Fenech hem om contact te leggen met de drie mannen die de moord uitvoerden. Zij zitten ook vast.

Theuma heeft ook beschreven hoe hij sinds de aanslag in angst leeft en naar een katholiek seminarie ging om daar te biechten. "Mijn leven eindigde om 15.00 uur op 16 oktober 2017", zei hij, verwijzend naar het tijdstip van de aanslag op Caruana Galizia.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).