De Verenigde Staten hebben China woensdag gelast het Chinese consulaat in Houston binnen 72 uur te sluiten. Het is de jongste ontwikkeling in de snel verslechterende verhouding tussen de twee landen.

"We hebben de sluiting van het consulaat van de Volksrepubliek China in Houston gelast om Amerikaanse intellectuele eigendommen en de privégegevens van Amerikanen te beschermen", liet een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken weten in een verklaring.

China noemt de stap "een ongehoorde escalatie", die in strijd is met internationale wetgeving. De Chinese regering belooft represailles als de VS het besluit niet terugdraait. Bronnen melden dat de sluiting van het Amerikaanse consulaat in de Chinese stad Wuhan wordt overwogen.

Nadat de regering-Trump China op de hoogte bracht, publiceerde de lokale nieuwszender KPRC-TV beelden waarop medewerkers van het consulaat in Houston paperassen lijken te verbranden op de binnenplaats van het gebouw.

Naast de ambassade in Washington en het consulaat in Houston, heeft China consulaten in New York, Chicago, Los Angeles en San Francisco.

VS en China steeds meer op ramkoers

De Amerikaanse regering stelt zich steeds harder op ten opzichte van China. Chinese diplomaten, journalisten en wetenschappers moeten sinds vorig jaar doorgeven welke ontmoetingen zij in de VS hebben. Eerder dit jaar werden sancties opgelegd aan Chinese functionarissen die betrokken zijn bij de omstreden nieuwe veiligheidswet in Hongkong en de onderdrukking van de Oeigoeren in de Chinese provincie Sinkiang.

Het Witte Huis overweegt een nog grotere stap: een inreisverbod voor leden van de Chinese Communistische Partij en hun families. Die maatregel zou zo'n 270 miljoen mensen treffen.

De VS en China liggen met elkaar overhoop over een veelvoud aan kwesties. De twee landen voeren een handelsoorlog, bekampen elkaar om invloed in de techwereld en botsen over territoriale kwesties, zoals de Chinese claims op de Zuid-Chinese Zee. De regering-Trump acht China bovendien hoofdverantwoordelijk voor de wereldwijde uitbraak van COVID-19.