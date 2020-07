De gijzeling van ongeveer twintig passagiers van een bus in Oekraïne is dinsdagavond na ongeveer twaalf uur geëindigd. Alle inzittenden zijn in veiligheid gebracht en de gijzelnemer is aangehouden.

De eerste drie gijzelaars werden na ruim elf uur al vrijgelaten. Dit gebeurde na urenlange onderhandelingen met de 44-jarige gijzelnemer. Hij zou zich hebben overgegeven.

De man heeft verklaard explosieven en wapens bij zich te hebben. Hij eiste dat hooggeplaatste politici publieke bekentenissen afleggen waarin ze zichzelf terroristen noemen.

De man is volgens de autoriteiten twee keer veroordeeld en heeft in totaal tien jaar in de gevangenis gezeten. Volgens lokale media heeft de man zich schuldig gemaakt aan fraude en beroving.

De gijzeling vond plaats in Lutsk, een stad in het noordwesten van Oekraïne.