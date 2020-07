De brand in de historische kathedraal in Nantes is mogelijk toch niet door een misdrijf ontstaan. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin zegt dinsdag dat daar in het lopende onderzoek geen aanwijzingen voor zijn gevonden.

De kathedraal Saint-Pierre-et-Saint-Paul uit de vijftiende eeuw stond zaterdagochtend in brand. De politie meldde diezelfde dag nog dat er sprake was van een misdrijf.

De politie ging hiervan uit, omdat de brand op drie verschillende plekken op hetzelfde moment uitbrak. De kathedraal was op dat moment nog niet open voor het publiek. Er zijn echter geen braaksporen aangetroffen.

Het Franse openbaar ministerie is daarom begonnen met een onderzoek naar de toedracht van de brand. Op dit moment wijst niets erop dat er sprake was van een misdrijf, vertelt Darmanin. De minister zegt dat de brand mogelijk per ongeluk is ontstaan.

64 Drone filmt schade na brand in historische kathedraal van Nantes

Aangehouden vrijwilliger wordt niet langer verdacht

Een vrijwilliger van de kathedraal werd zaterdag aangehouden op verdenking van brandstichting, maar hij bleek bij de brand betrokken te zijn en werd daarom een dag later weer vrijgelaten.

De man was vrijdagavond verantwoordelijk voor de afsluiting van het historische gebouw. Volgens de politie was er wat onduidelijkheid over de vrijwilliger en zijn mogelijke relatie tot de brand, maar dat zou nu allemaal opgehelderd zijn.

De brand verwoestte een orgel en een schilderij uit de negentiende eeuw. Ook zijn de glas-in-loodramen aan de voorkant van de kathedraal gesneuveld. De schade was kleiner dan aanvankelijk werd gevreesd.