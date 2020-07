Het marineschip de Zr.Ms. Groningen, met aan boord de lichamen van de omgekomen militairen Christine Martens en Erwin Warnies, is inmiddels aangekomen in de haven van de Curaçaose hoofdstad Willemstad. Het is nog niet bekend wanneer de lichamen naar Nederland worden gebracht, zo laat Defensie dinsdag weten.

Het is de bedoeling dat dinsdagavond een transportvliegtuig met leden van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) en de Onderzoeksraad voor Veiligheid richting de plek van het ongeluk vertrekt. Zij zullen de toedracht van de crash onderzoeken.

Het toestel waarmee de militairen zijn gecrasht, is in de nacht van maandag op dinsdag gezonken. Dit kwam doordat twee van de vier drijflichamen waren geknapt. "Het toestel ligt nu op ruim 100 kilometer ten westen van Aruba op meer dan 1 kilometer diepte."

Het ging om een NH90-helikopter met in totaal vier personen aan boord. Twee militairen hebben zichzelf in veiligheid kunnen brengen en liepen geen ernstig fysiek letsel op. De helikopter had in verband met het coronavirus kort daarvoor een patrouillevlucht boven de zeegrenzen van Aruba afgerond.

De plek waar de helikopter in zee is terechtgekomen, ligt ongeveer 12 kilometer uit de Arubaanse kust.