Een man heeft ongeveer twintig mensen gegijzeld in een bus in de Oekraïense stad Lutsk, zo heeft de politie bekendgemaakt. De gijzelnemer zou mogelijk over explosieven en wapens beschikken.

Het is onbekend waarom hij de mensen heeft gegijzeld.

De politie heeft het stadscentrum afgezet en is in groten getale aanwezig. Op beelden van lokale media is te zien dat de bus midden op de weg stilstaat.

Anton Gerashchenko, vice-minister van Binnenlandse Zaken in Oekraïne zegt in een verklaring dat de onderhandelingen met de man gaande zijn. De gijzelnemer zou zelf de politie hebben gebeld.

Lutsk ligt in het noordwesten van het land.