Een man heeft ongeveer twintig mensen gegijzeld in een bus in de Oekraïense stad Lutsk, heeft de politie bekendgemaakt. De gijzelnemer zegt over explosieven en wapens te beschikken.

Het is nog onbekend waarom hij de mensen heeft gegijzeld. Onder de gijzelaars zouden kinderen en zwangere vrouwen zijn.

Volgens Oekraïense media is de dader een 44-jarige Rus die in Lutsk woont. Hij zou een celstraf van tien jaar wegens fraude en beroving hebben uitgezeten.

De politie heeft het stadscentrum afgezet en is in groten getale aanwezig. Op beelden van lokale media is te zien dat de bus midden op de weg stilstaat. Er zijn schoten gehoord in de omgeving van het voertuig.

Anton Gerashchenko, vice-minister van Binnenlandse Zaken in Oekraïne zegt in een verklaring dat de onderhandelingen met de man gaande zijn. Journalisten melden dat hij verschillende nieuwsmedia heeft gebeld om hen te vragen naar de gijzelingsplek te komen en daar verslag te doen.

De gijzelnemer zei de bus te zullen opblazen als de politie een bestorming uitvoert. Hij zou zelf de politie hebben gebeld en hebben gezegd dat hij elders ook explosieven heeft geplaatst.

Een van de gijzelaars zou telefonisch hebben bevestigd dat de dader een bom bij zich heeft.

Twee bommen onschadelijk gemaakt in Kiev

De Oekraïense regering liet weten dat de politie in Kiev dinsdagmiddag twee bommen onschadelijk heeft gemaakt, die werden aangetroffen in de buurt van een metrostation in het centrum. Het is nog niet duidelijk of dat de explosieven zijn waarover de gijzelnemer sprak. Op beelden op sociale media is een gecontroleerde explosie te zien.

Lutsk ligt in het noordwesten van het land.