De openbaar aanklager van St. Louis gaat het echtpaar vervolgen dat drie weken geleden vuurwapens richtte op Black Lives Matter-demonstranten. Het tweetal wordt onwettig gebruik van een vuurwapen en het creëren van een gevaarlijke situatie ten laste gelegd.

Het echtpaar, Mark en Patricia McCloskey, zwaaide op 28 juni met hun wapens tijdens een vreedzame, legale antiracismedemonstratie.

Zij deden dit toen de mars langs hun huis liep. Het ging om een semiautomatisch vuurwapen en een handpistool. De beelden van het schreeuwende tweetal gingen de hele wereld over en werden veel gedeeld op sociale media.

"Het is verboden om op een dreigende manier met wapens te zwaaien", stelt de aanklager in St. Louis tegen CNN. "We moeten het recht om vreedzaam te demonstreren verdedigen. Elke vorm van intimidatie daarbij wordt niet getolereerd." De zaak is aangespannen nadat de politie drie weken onderzoek naar het incident heeft gedaan.

Koppel voelde zich bedreigd door 'kudde demonstranten'

De advocaat van de McCloskey's zegt de aantijging niet te begrijpen. "Ik weet zeker dat mijn cliënten geen misdrijf hebben begaan", stelt hij. Volgens de raadsman hadden de McCloskey's het recht hun huis te beschermen in het geval van een bedreiging; zij waren bang voor de "kudde demonstranten".

Het echtpaar stelt zich bedreigd te hebben gevoeld omdat de BLM-demonstranten de toegangspoort naar hun huis toe sloopten om het huis binnen te dringen. Maar volgens de demonstranten heeft het tweetal dit incident verzonnen.

De Republikeinse gouverneur Mike Parson heeft de rechtszaak tegen het koppel al veroordeeld en heeft gezegd dat hij de McCloskey's gratie gaat verlenen als zij worden veroordeeld. Hij stelt hier ook al contact over te hebben gehad met president Donald Trump, met wie Parson goed bevriend is.