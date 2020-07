Het Verenigd Koninkrijk heeft maandag per direct het uitleveringsverdrag met Hongkong opgeschort. Hiertoe is besloten vanwege de veiligheidswet die sinds enkele weken in de Chinese regio geldt.

De Britse buitenlandminister Dominic Raab zegt ook dat Hongkong voortaan valt onder het wapenembargo dat al langer voor China geldt. Dit betekent niet alleen dat er wordt gestopt met de export van wapens en munitie naar Hongkong, maar ook met die van spullen als handboeien en rookgranaten.

De veiligheidswet is omstreden omdat het door Peking is ingevoerd om een einde te maken aan de onrust die vorig jaar in Hongkong ontstond uit onvrede over het pro-Chinese regiobestuur. De lokale regering slaagde er eerder niet in om een vergelijkbare wet door het parlement te krijgen.

Hongkong werd in 1997 door de Britten teruggeven aan China. Er werd toen afgesproken dat Hongkong vijftig jaar een autonome regio zou blijven. Hongkongers hebben daardoor het recht op onder meer demonstratie, maar die vrijheid is door de nieuwe wet ingeperkt. Demonstranten en politici kunnen nu gestraft worden als ze zich tegen Peking uitspreken.

De nieuwe wet verbiedt het streven naar onafhankelijkheid, staatsondermijnende activiteiten en buitenlandse inmenging. Hoewel Hongkong een eigen rechtssysteem heeft, kan het Chinese systeem gelden voor wie in Hongkong is opgepakt op basis van de veiligheidswet.

Het Verenigd Koninkrijk is niet het eerste land dat stappen neemt vanwege de omstreden wet. Zo besloten Canada en Australië al eerder hun uitleveringsverdragen met Hongkong op te schorten. Daarnaast maakte de Amerikaanse president Donald Trump vorige week een einde aan de economische voorkeursbehandeling van de Chinese regio.