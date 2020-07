Er was geen indicatie dat er iets mis was met de helikopter van Defensie die zondag is neergestort bij Aruba, zo laat een woordvoerder van het ministerie van Defensie maandag aan NU.nl weten. Bij de crash kwamen twee inzittenden om het leven.

Het ging om een NH90-helikopter met in totaal vier personen aan boord. Volgens Defensie was de helikopter betrouwbaar en presteerde hij goed. Daardoor is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte.

De helikopter van Defensie crashte zondag bij Aruba terwijl hij terugkeerde naar het marineschip Zr.Ms. Groningen. Bij het ongeluk zijn twee bemanningsleden om het leven gekomen, de 34-jarige piloot Christine Martens en de 33-jarige coördinator Erwin Warnies.

De twee overlevenden hebben "geen ernstig fysiek letsel" opgelopen. Volgens de woordvoerder zijn ze zelfstandig uit de helikopter gekomen. Op dit moment bevinden ze zich nog op de Zr.Ms. Groningen.

De eerste prioriteit van Defensie is om de slachtoffers te repatriëren. De berging van de gecrashte helikopter moet in het belang van het onderzoek naar de crash zo snel mogelijk plaatsvinden.

Berging helikopter verloopt moeizaam

Tot op heden is het volgens Defensie nog niet gelukt om de gecrashte helikopter te bergen. De berging verloopt moeizaam als gevolg van de 2,5 meter hoge golven en de harde wind. Op de plek van de crash staat momenteel windkracht 7.

De helikopter is weggedreven en er wordt gevreesd dat hij zal zinken. Doordat de zee op de plek van de crash zo'n 2,5 kilometer diep is, zou dat grote gevolgen hebben voor het onderzoek. Er is een bergingsbedrijf onderweg vanuit Curaçao om de kustwacht te assisteren. Op dit moment houden drijvers, een soort ballonnen, het toestel aan het wateroppervlak.

Volgens de directeur operaties van Defensie zullen er meerdere onderzoeken worden uitgevoerd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Inspectie Veiligheid Defensie. De zwarte doos is inmiddels gevonden en veiliggesteld.