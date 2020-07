De helikopter van Defensie die zondag in zee stortte bij Aruba, keerde terug van een patrouillevlucht boven de zeegrenzen van het Caribische eiland in verband met coronavirus. Dat zegt Defensiewoordvoerder Sjaak van Elten maandag tegen NU.nl. Bij het ongeval kwamen twee van de vier bemanningsleden om het leven.

Vanwege de vrees voor coronabesmettingen zijn alle maritieme grenzen van Aruba (met uitzondering van regulier vaarverkeer) gesloten. De Koninklijke Marine helpt de Arubaanse kustwacht om te controleren wie het Koninkrijk binnenvaart. Het kan gaan om vluchtelingen in kleine bootjes uit het nabijgelegen Venezuela of andere mensen die Aruba illegaal binnen proberen te komen.

De 34-jarige piloot Christine Martens vloog de NH90-boordhelikopter zondagmiddag na een afgeronde patrouillevlucht terug naar de Zr. Ms. Groningen, het marineschip waarop het toestel gestationeerd was. Naast haar zat de 33-jarige coördinator en navigator Erwin Warnies.

Achterin zaten een sensoroperator, die onder meer het radarsysteem bedient, en een duiker, die in actie komt bij reddingsacties op zee.

Helikopter stortte neer in zicht van marineschip

In het zicht van het patrouilleschip op zo'n 12,5 kilometer uit de Arubaanse kust stortte de maritieme gevechtshelikopter rond 14.30 uur (lokale tijd) neer in de Caraïbische Zee. Martens en Warnies overleefden de crash niet. De bemanningsleden achterin liepen alleen lichte verwondingen op en konden worden gered.

Bemanningsleden van de Zr. Ms. Groningen brachten de vier inzittenden aan boord van het schip. Pogingen om Martens en Warnies te reanimeren waren tevergeefs.

Een duikteam heeft maandag de zwarte doos met daarin de vluchtrecorder van de helikopter geborgen. Het toestel zelf is mogelijk gezonken, al kan Defensie daarover nog geen uitspraken doen. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is begonnen met een onderzoek.

120 Helikoptercrash Aruba: 'Heftige schok voor iedereen'

NH90 spoorde ook drugsboten op

De NH90 was een militair onderdeel van de Zr. Ms. Groningen. De helikopter was uitgerust met een M2-zwaar machinegeweer en twee Mark 46-torpedo's. Ook had het toestel een krachtige radar aan boord, waarmee het zowel objecten in de lucht als onder water kon opsporen. In theorie was de gevechtshelikopter in staat om een onderzeeboot uit te schakelen door een torpedo te laten vallen.

In het Caraïbisch gebied werd de NH90 voornamelijk ingezet om patrouillevluchten uit te voeren, drugsboten op te sporen en om mensen en goederen over te zetten.

Defensie heeft nog negentien andere NH90-helikopters in haar vloot. Die zullen voor onbepaalde tijd niet vliegen.