Veel jonge Japanse atleten gaan gebukt onder zware fysieke en geestelijke mishandeling. Hierover luidt Human Rights Watch maandag de noodklok met een rapport, gebaseerd op de ervaringen van achthonderd jonge Japanse sporters.

Volgens de mensenrechtenorganisatie komt het mishandelen en zelfs misbruiken van sporters in Japan vaak voor om de jongeren tot betere prestaties aan te sporen. In het 67 pagina's tellende rapport worden veel schokkende voorbeelden gegeven.

Jongeren die de onderzoekers hebben gesproken, vertellen over slaan en schoppen met handen en objecten zoals bamboestokken en ook het onthouden van water en voedsel tijdens en na een training.

Meer dan vijftig sporters werden geïnterviewd; ruim 750 jongeren vulden een uitgebreide enquête over het onderwerp in. Een op de vijf sporters is in zijn of haar carrière het slachtoffer geworden van mishandelingen door trainers of tijdens trainingen.

HRW wil dat Japan voor Spelen 2021 veranderingen doorvoert

"De coach vond dat ik niet genoeg mijn best deed", stelt een van de ondervraagde jongeren. "Dus sloeg hij mij ten overstaan van het hele team tot bloedens toe in het gezicht." Een op de twintig ondervraagden zegt ook seksueel misbruikt te zijn.

Human Rights Watch presenteert het verslag in de week dat, als de coronacrisis niet was uitgebroken, de Olympische Spelen van start waren gegaan in Tokio. Het evenement is nu uitgesteld naar de zomer van 2021.

HRW hoopt met het rapport het komende jaar Japan te bewegen tot het doorvoeren van maatregelen tegen deze praktijken. Het Japanse Olympisch Comité beloofde in 2013 al stappen te nemen, toen de Olympische Spelen 2020 werden aangekondigd. Maar dit is niet gebeurd, constateert Human Rights Watch.