De man die door de Iraanse regering werd verdacht van het bespioneren van de in januari gedode generaal Qassem Soleimani is maandag geëxecuteerd.

De in 2018 gearresteerde Mahmoud Mousavi-Majd werd onder meer veroordeeld voor het doorspelen van staatsgevoelige informatie aan Israël en de Verenigde Staten, meldt het Iraanse staatspersbureau IRIB.

Een rechter besliste vorige maand dat er voldoende bewijs was dat Mousavi-Majd locaties van hooggeplaatste Iraanse officieren doorgaf aan de VS en Israël.

Soleimani werd in januari op Iraaks grondgebied gedood door een Amerikaanse drone. Mousavi-Majd werd daar niet voor veroordeeld.

Generaal Soleimani gaf leiding aan het Quds-korps, een speciale eenheid van de Iraanse krijgsmacht IRG, en was in die hoedanigheid de machtigste legerleider van het land. De IRG werd in april 2019 door de VS aangemerkt als terroristische organisatie.

Soleimani was een prominente figuur binnen het Iraanse regime en een nationale bekendheid.

Volgens de VS zat Soleimani achter het plannen van aanvallen op Amerikaanse troepen in de Iraakse regio. De dood van Soleimani leidde tot grootschalige protesten in heel Iran.

Zondag werd de executie van drie Iraanse tegenstanders van de regering opgeschort. Hun veroordeling voor deelname aan protesten tegen de regering leidde tot veel ophef en een van de grootste online protestacties in het land ooit.