Een helikopter van Defensie is zondagochtend neergestort bij Aruba, terwijl het onderweg was naar Curaçao. Bij het ongeluk zijn twee bemanningsleden om het leven gekomen, meldt Rob Bauer, de Commandant der Strijdkrachten, maandagochtend. Hoe het toestel kon neerstorten is nog onbekend.

De overledenen waren 33 en 34 jaar oud. Tevergeefs werd nog geprobeerd om de twee te reanimeren. Hun nabestaanden zijn ingelicht en Defensie wenst hen veel sterkte toe, aldus commandant Bauer.

Het gaat om een NH90-helikopter met in totaal vier personen aan boord. De twee overlevenden hebben "geen ernstig fysiek letsel" opgelopen. Het voertuig was bezig met een kustwachtpatrouille in de Caribische zee, waarna het neerstortte.

Een kustwachthelikopter en een team duikers gaan helpen bij het veiligstellen van het toestel, waarbij het prioriteit heeft om de zwarte doos van de helikopter te redden.

De helikopter was gestationeerd op het marineschip de Zr. Ms. Groningen, dat bij Curaçao ligt. De Nederlandse NH90-vloot zal voor onbepaalde tijd niet vliegen.