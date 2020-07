De man die zaterdag werd aangehouden op verdenking van brandstichting in de historische Saint-Pierre-et-Saint-Paul-kathedraal in Nantes is zondagavond weer vrijgelaten, meldt persbureau AFP.

De man werkte als vrijwilliger in de kathedraal en was vrijdagavond verantwoordelijk voor het op slot doen van de kerk. Waarom de man weer is vrijgelaten is niet bekendgemaakt. Voor zover bekend zijn er geen andere verdachten opgepakt.

De autoriteiten gaan nog steeds uit van een mogelijke brandstichting, omdat de brand op drie verschillende plekken op hetzelfde moment uitbrak. Volgens de politie werden er geen sporen van braak aangetroffen.

52 Historische Franse kathedraal staat in brand

In het verleden al vaker brand in kerk

De historische kerk uit de vijftiende eeuw werd eerder al gedeeltelijk verwoest tijdens bombardementen gedurende de Tweede Wereldoorlog. Een brand in 1972 veroorzaakte schade aan een groot deel van het dak. De kathedraal in Nantes werd uiteindelijk na dertien jaar gerestaureerd.

De brand in de kathedraal in Nantes woedde ruim een jaar nadat een brand de beroemde Notre-Dame in Parijs verwoestte.

Lokale media vergeleken de brand van zaterdag al snel met die in de Notre-Dame, maar dat was volgens de brandweer onterecht.