De hoogste rechtbank van Iran heeft zondag de executie van drie antiregeringsdemonstranten opgeschort, zo laat een van de advocaten van de drie demonstranten weten.

De veroordeling van de drie mannen tot de doodstraf leidde tot veel onrust in het land en tot een van de grootste online protestacties in Iran ooit. Middels miljoenen tweets riepen inwoners de autoriteiten op om de levens van de drie mannen te sparen met de hashtag #DoNotExecute.

De regering heeft daarop in een zeldzame reactie zaterdag in de Iraanse krant laten weten "proberen te luisteren" naar de online protesten. Wat er nu precies gaat gebeuren met de veroordeling van de mannen is nog niet duidelijk.

De drie mannen waren opgepakt tijdens de antiregeringsdemonstraties tegen de hoge brandstofprijzen in november vorig jaar. Ze werden eerder door de rechtbank ter dood veroordeeld voor het organiseren van rellen, plunderen en het verspreiden van beelden naar buitenlandse media.

Volgens mensrechtenorganisaties gebruiken de Iraanse autoriteiten de doodstraffen als middel om andere demonstranten te intimideren. Iran treedt hard op tegen demonstranten; bij de protesten in november vielen honderden doden en werden duizenden mensen opgepakt.