Het corruptieproces tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gaat volgend jaar januari echt van start. Dan zullen drie keer per week getuigen worden gehoord, heeft een rechtbank zondag besloten.

Netanyahu wordt de eerste Israëlische premier ooit die tijdens een ambtstermijn wordt vervolgd.

Zijn advocaten hadden gevraagd om een extra uitstel van zes maanden om zijn verdediging voor te bereiden.

Een van hun argumenten was dat het moeilijk is gelaatsuitdrukkingen te interpreteren als betrokkenen bij het proces mondkapjes dragen. "Hoe kunnen we een kruisverhoor voeren als ik een kapje draag, de getuige een kapje draagt, en ik niet kan zien of u, Edelachtbare, boos of blij bent?", zei advocaat Yossi Segev tegen rechtbankvoorzitter Rivkah Friedman Feldman.

Netanyahu kan tien jaar cel krijgen

De voorzitter liet de advocaten van Netanyahu weten dat ze pech hebben als het dragen van een mondkapje in januari nog een vereiste is.

De zeventigjarige Netanyahu werd vorig jaar november in staat van beschuldiging gesteld. Hij wordt ervan verdacht dure giften van bevriende miljonairs te hebben aangenomen en zou mediatycoons gunstige regelgeving hebben beloofd, in ruil voor positieve berichtgeving.

Op omkoping staat in Israël een gevangenisstraf tot tien jaar. Fraude en vertrouwensbreuk kunnen worden bestraft met maximaal drie jaar in de cel.

Netanyahu ontkent alle aantijgingen en stelt dat het proces pure politiek gemotiveerde kolder is.

Demonstraties tegen Netanyahu

De juridische problemen van Netanyahu zijn een van de oorzaken van recente demonstraties tegen hem en zijn regering, naast onvrede over de aanpak van het coronavirus. Het aantal besmettingen in Israël vertoont momenteel weer een stijgende lijn.

De Israëlische politie zette zaterdag waterkanonnen in om demonstranten bij de ambtswoning van de premier in Jeruzalem te verjagen. In Tel Aviv blokkeerden demonstranten wegen en raakten ze slaags met de politie.