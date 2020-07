Zware regenval in de Indiase deelstaat Assam en buurland Nepal heeft de afgelopen weken minstens 189 slachtoffers gemaakt. Gevreesd wordt dat de overstromingen en modderstromen nog meer slachtoffers hebben gemaakt; nog tientallen mensen in het getroffen gebied worden vermist, laten lokale hulpdiensten zondag weten.

De hevige moessonregens hebben de afgelopen weken gezorgd voor veel wateroverlast in onder meer het gebied rondom de rivier Brahmaputra, die onder meer door Assam stroomt. Doordat de rivier buiten zijn oevers trad, zijn gewassen beschadigd en ontstonden modderstromen. Miljoenen mensen moesten hun verblijfplaats hierdoor verlaten.

In Assam zijn tot nu toe 79 mensen om het leven gekomen. "De situatie blijft kritiek nu het waterpeil in de meeste rivieren nog altijd gevaarlijk hoog staat", aldus het lokale waterschap.

In buurland Nepal heeft de overheid inwoners opgeroepen alert te blijven, nu zondag nog meer zware regenval wordt verwacht. Sinds juni hebben de moessonregens zware modderstromen en overstromingen veroorzaakt, die daar tot nu toe aan 110 mensen het leven hebben gekost. Nog eens honderd mensen raakten gewond. 48 mensen in het gebied worden nog vermist.

Tijdens het jaarlijkse regenseizoen in de noordelijke Indiase staten en Nepal komen vaker modderstromen en overstromingen voor. Zo kostte in 2019 het "zwaarste regenseizoen in 25 jaar" ruim zestienhonderd mensen het leven in India.