Bij een busongeval in het Canadese Jasper National Park zijn zaterdag (lokale tijd) drie mensen om het leven gekomen. Meerdere mensen raakten zwaargewond, meldt het Canadese CBC .

In de toeristenbus zaten 27 passagiers. Hoeveel mensen precies gewond zijn geraakt, is nog niet duidelijk.

Een woordvoerder van de lokale gezondheidsdienst zegt tegen CBC dat er "meerdere gewonden zijn, waarvan enkele in kritieke staat". Volgens het nieuwsmedium zijn de slachtoffers per helikopter naar verschillende ziekenhuizen in de nabije omgeving vervoerd.

De bus reed nabij het Columbia-ijsveld in de Canadian Rockies toen het voertuig door nog onbekende oorzaak op de kop belandde. Op foto's is te zien dat de bus gekanteld op een rotsachtige helling ligt.

De premier van Alberta, de Canadese provincie waarin het ongeval plaatsvond, heeft op Twitter zijn medeleven betuigd. Hij sprak daarbij zijn dank uit voor de betrokken hulpdiensten.