Minstens tienduizend Russen zijn zaterdag opnieuw de straat opgegaan in de oostelijk gelegen stad Khabarovks om de vrijlating van de vijftigjarige gouverneur Sergei Foergal te eisen. Hij werd vorige week gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij meerdere moorden.

Foergal zit sindsdien in hechtenis in Moskou. Hij zou in 2004 en 2005 betrokken zijn geweest bij de moord op verschillende zakenlieden. Hij was destijds zelf nog geen politicus, maar ook zakenman. De gouverneur ontkent de aantijgingen.

Zijn aanhouding is volgens de demonstranten politiek gemotiveerd. Foergal is lid van de ultranationalistische LDRP. Hij won in 2018 verrassend de verkiezingen van zijn rivaal die behoorde tot de partij van president Vladimir Poetin.

De inwoners uit de stad gingen vorig weekend ook al de straat op. Naast de eis om vrijlating van Foergal protesteren ze ook tegen de regering en partij van Poetin.