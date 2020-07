De 91-jarige heerser van Koeweit, emir Sabah Al Ahmad Al Sabah, is zaterdag opgenomen in het ziekenhuis voor een medische controle. De kroonprins zal tijdelijk zijn taken overnemen, meldt persbureau KUNA.

Over de aard van de onderzoeken en zijn gezondheid zijn verder geen details gegeven. Door middel van het uitgeven van een koninklijk bevel zal kroonprins sjeik Nawaf Al Ahmad Al Sabah tijdelijk de leiding nemen over het land.

Het staatshoofd werd vorig jaar september ook al opgenomen in een ziekenhuis in de Verenigde Staten, waar hij was voor een officieel staatsbezoek. Volgens een verklaring van zijn regering had hij toen "rust nodig". In oktober keerde de emir terug naar de Golfstaat.

Sjeik Sabah staat bekend als een gematigd leider en regeert Koeweit sinds 2006. Het land is een belangrijke bondgenoot van de VS en probeerde eerder te bemiddelen in het conflict tussen Saoedi-Arabië, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten.