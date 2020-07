De gouverneur van Oregon, Kate Brown, stelt dat federale ordetroepen buitenproportioneel optreden tegen demonstranten in de stad Portland. Brown noemt de aanwezigheid van de veiligheidstroepen "politiek theater".

De ordetroepen werden twee weken geleden naar Portland gestuurd, nadat president Donald Trump een decreet ondertekende dat Amerikaanse monumenten en gebouwen in de stad moet beschermen.

Duizenden demonstranten komen al weken samen bij een rechtbank in de Amerikaanse stad. Hierbij werd het gebouw ook beklad met graffiti. Aanleiding voor de demonstraties is de dood van de zwarte man George Floyd, die overleed nadat een politieagent bijna negen minuten lang zijn knie in zijn nek duwde,

De ordetroepen zouden volgens de gouverneur excessief handelen bij het optreden tegen demonstranten. Op beelden die op internet verschenen zijn officieren, zonder duidelijke identificatie, te zien die geweld gebruiken om demonstranten aan te houden. Ook zouden de ordetroepen traangas inzetten.

Een demonstrant wordt vrijdagavond aangehouden in Portland door federale ordetroepen. (Foto: Pro Shots)

Gouverneur: 'Schaamteloos machtsmisbruik'

Brown stelt dat er sprake is van "schaamteloos misbruik" van de macht die de federale overheid heeft. "Het politieke theater van Trump heeft helemaal niets te maken met de openbare veiligheid."

Ook de burgemeester van Portland, Ted Wheeler, ziet de troepen liever vandaag nog dan morgen vertrekken. "We zijn niet uitgenodigd om met ze (de ordetroepen, red.) te praten en als we die uitnodiging wel hadden gekregen, hadden we die geweigerd." Hij voegt daaraan toe dat de stad de demonstraties zelfstandig in goede banen kan leiden.

Aanhoudingen verricht door ordetroepen

Volgens lokale media zijn er door federale ordetroepen tot dusver dertien mensen aangehouden. De autoriteiten konden dit zaterdag niet bevestigen.

Een ambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid, Homeland Security (DHS), dat is belast met het decreet om de monumenten te beveiligen, zegt tegen Reuters dat DHS-agenten mensen hebben aangehouden voor geweldpleging tegen officieren en het vernielen van federale eigendommen.

De ambtenaar wilde anoniem reageren, maar stelde dat aantijgingen dat agenten willekeurig mensen zouden aanhouden, niet waar zijn. "We zijn niet in communistisch China."