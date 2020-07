Het Nederlandse OM heeft nooit "uitdrukkelijk" gevraagd aan hun Belgische collega's om niet in te grijpen bij de vermissing van twee Vietnamese tieners. De twee werden later dood aangetroffen in een koelwagen in het Britse Essex.

De beslissing om niet in te grijpen zou volgens het Brusselse parket in overleg met Nederland zijn genomen, meldt Het Nieuwsblad.

Eerder deze week meldde Koen Geens, de Belgische minister van Justitie, nog dat de Nederlanders vroegen om "uitdrukkelijk niet in te grijpen". Ook NU.nl berichtte hier toen over.

Het Brusselse OM schrijft in het persbericht dat er wel uitvoerig contact is geweest met Nederland over de twee tieners. "De hieruit voortvloeiende beslissing om niet onmiddellijk in te grijpen werd weloverwogen genomen in overleg tussen de betrokken partijen en politie."

Twee tieners liepen weg uit Nederlandse opvang

De twee Vietnamezen (achttien en zeventien jaar oud) werden vorig jaar door de Nederlandse autoriteiten aangetroffen in een vrachtwagen in Nederland en daarna in een opvang in Limburg geplaatst. Daar liepen ze begin oktober weg.

Omdat er al sprake was van een vermoeden van mensensmokkel, besloot de Nederlandse politie de twee te volgen en niet direct in te grijpen. Toen de twee werden gezien in het Brusselse Anderlecht, namen de Nederlanders contact op met hun Belgische collega's.

De twee Vietnamese slachtoffers van achttien en zeventien jaar oud werden later met 37 andere slachtoffers aangetroffen in een koelwagen in het Verenigd Koninkrijk. Ze bleken slachtoffer te zijn geworden van een groep mensensmokkelaars.