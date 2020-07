Er is brand uitgebroken in de historische kathedraal in het centrum van de Franse stad Nantes. Meer dan zestig brandweerlieden zijn bezig de brand te blussen.

De brand brak volgens lokale media zaterdagochtend uit in de Saint-Pierre-et-Saint-Paul kathedraal.

Op beelden van de brand is te zien dat het binnenwerk van het historische bouwwerk in vlammen staat. De brandweer roept mensen op uit de buurt te blijven.

De historische kerk uit de vijftiende eeuw werd eerder al gedeeltelijk verwoest tijdens bombardementen gedurende de Tweede Wereldoorlog. Een brand in 1972 zorgde voor schade aan een groot deel van het dak. De kathedraal werd uiteindelijk na dertien jaar gerestaureerd.

De brand in de kathedraal in Nantes woedt ruim een jaar nadat een brand de beroemde Notre-Dame verwoestte in Parijs.