De brand die zaterdagochtend uitbrak in een historische kathedraal in het centrum van de Franse stad Nantes is onder controle. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting.

De brand brak volgens lokale media zaterdagochtend uit in de Saint-Pierre-et-Saint-Paul-kathedraal. Meer dan zestig brandweerlieden waren bezig de brand te blussen.

Op beelden was te zien dat het binnenwerk van het historische bouwwerk in brand stond. Ook kwam er rook uit het dak. Volgens de brandweer is het dak intact gebleven en wordt er momenteel nog nageblust.

Volgens de Franse politie is er sprake van brandstichting. De brand brak namelijk uit op drie verschillende plekken. Het Franse openbaar ministerie heeft een onderzoek ingesteld.

De brand in de kathedraal in Nantes woedde ruim een jaar nadat een brand de beroemde Notre-Dame in Parijs verwoestte. Lokale media vergeleken de brand van zaterdag al snel met die in de Notre-Dame, maar dat was volgens de brandweer onterecht.

Kathedraal raakte eerder al beschadigd bij branden

De historische kerk uit de vijftiende eeuw werd eerder al gedeeltelijk verwoest tijdens bombardementen gedurende de Tweede Wereldoorlog. Een brand in 1972 veroorzaakte schade aan een groot deel van het dak. De kathedraal in Nantes werd uiteindelijk na dertien jaar gerestaureerd.

De Franse premier Jean Castex brengt later op zaterdag een bezoek aan de kathedraal.