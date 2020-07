De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper heeft vrijdagavond een beleid geïntroduceerd dat het gebruik van de Confederatievlag op militaire basissen buitenspel lijkt te zetten. Volgens de nieuwe regeling mogen alleen nog vlaggen tentoongesteld worden die staan voor "eenheid" en "verbinding".

De Confederatievlag is al jarenlang omstreden in de Verenigde Staten. De blauw-wit-rode-vlag wordt door velen met het Amerikaanse slavernijverleden geassocieerd, of onderdrukking van bevolkingsgroepen.

Sinds eind mei de zwarte Amerikaan George Floyd overleed, gaan dagelijks duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen racisme. Veel symbolen van de vroegere slavernij zijn het mikpunt geworden van de organisatie Black Lives Matter, waaronder de Confederatievlag.

De afgelopen maanden raakte de vlag onder meer uit de gratie in de Amerikaanse staat Mississippi, bij winkelketen Walmart en races van de NASCAR. De laatstgenoemde organisatie maakte duidelijk dat de vlag niet meer welkom is, terwijl de staat Mississippi voor een nieuwe staatsvlag koos, aangezien het symbool van de Confederatie zichtbaar was in de huidige.

President Donald Trump heeft nog niet op het nieuwe beleid gereageerd. Trump heeft meermaals vastgehouden aan het recht van vrijheid van meningsuiting, waar volgens hem het wapperen van de Confederatievlag onder valt.