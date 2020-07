De 31-jarige Duitse man die met een vuurwapen een bos in vluchtte nadat hij vier agenten wist te ontwapenen, is opgepakt. Dat meldt de Duitse politie vrijdagavond.

Yves R. zou zijn opgepakt nabij het dorp Oppenau, waar hij verdween, schrijven Duitse media. Hij zou zich op enkele kilometers van Oppenau in een boerderij hebben verscholen. De Duitse politie meldt dat R. vier vuurwapens bij zich had.

De voortvluchtige Duitser stond door zijn ontsnapping de laatste dagen bekend als 'der Wald-Rambo' - een verwijzing naar de hoofdpersoon uit de Amerikaanse actiefilm First Blood uit 1982.

De man vluchtte het bos in en de politie kwam hem dagenlang, ondanks de hulp van speurhonden, helikopters en massale inzet van agenten, niet op het spoor. Ook meer dan 270 tips leidden aanvankelijk niet tot de arrestatie. Mede omdat de man vuurwapengevaarlijk werd geacht, bleven scholen in de buurt van Oppenau dinsdag dicht.

De man is een bekende van de politie. Hij werd eerder onder meer verdacht van het in bezit hebben van een mes en een pistool. Ook werd hij in 2010 veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor het neerschieten van zijn toenmalige vriendin met een kruisboog.

Duitse politie geeft vrijdagavond persconferentie over arrestatie

Mogelijk had de man een manifest achtergelaten, getiteld De roep van de wildernis. Daarin wordt beschreven hoe "de beschaafde mens" tegenwoordig recht tegenover "de wilde mens" staat, en dat beschaafde mensen niet meer kunnen overleven in de wildernis.

De Duitse politie geeft vrijdagavond rond 20.00 uur een persconferentie over de arrestatie.