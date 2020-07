De 61-jarige Chandrikapersad 'Chan' Santokhi is donderdag officieel geïnstalleerd als president van Suriname. Hij volgt de omstreden Desi Bouterse op, die tien jaar lang het land bestuurde.

De plechtigheid vond plaats in een tent op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo. Uittredend president Bouterse droeg formeel de macht over en hing vervolgens de presidentiële sjerp bij Santokhi om. Hij wenste zijn opvolger daarbij veel wijsheid en kracht toe om de kar verder te trekken. "Er is veel werk te doen."

Santokhi benoemde daarna in zijn toespraak de problemen waar Suriname mee kampt. "Samen met u gaan we ervoor zorgen dat elke landgenoot het weer beter zal hebben. We willen eerlijkheid en rechtvaardigheid. We willen welvaart en een gelukkig volk. Laten we hebzucht, de drang naar macht en het eigenbelang aan de kant zetten."

De president had het met name over de slechte economische omstandigheden. "Landgenoten, ik sta hier om u eerlijk te vertellen waar we staan en waar we naartoe gaan. Die eerlijke boodschap is dat ons land ernstige problemen heeft en ik voel dat dagelijks aan den lijve. Alles is duurder geworden: om te wonen, te werken en te leven." Ook legde hij in zijn speech de focus op de staatsschuld en het financiële wanbeleid. Santokhi somde vervolgens een aantal speerpunten van zijn nieuwe beleid op.

De 61-jarige regeringsleider was voor hij zijn politieke carrière startte werkzaam als politie-inspecteur en hoofd van de landelijke Surinaamse recherche. Als minister van Justitie stond hij bekend om zijn harde aanpak van de drugshandel. Als partijleider beloofde hij de grote economische problemen van Suriname aan te pakken en de banden met Nederland te verbeteren.

Partij van Santokhi vormt coalitie met partij van oud-rebellenleider Brunswijk

De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) van Santokhi won tijdens de verkiezingen 20 van de 51 zetels. De partij van Bouterse, de Nationale Democratische Partij (NDP) won er 16. De VHP heeft een coalitie gevormd met de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) van oud-rebellenleider Ronnie Brunswijk en twee kleinere partijen.

Brunswijk is donderdag voorafgaand aan de installatie van Santokhi beëdigd als vicepresident. Vanwege de coronacrisis was er niet veel publiek aanwezig bij de inhuldiging en werd het niet in een hal gehouden. De meeste aanwezigen droegen bovendien een mondkapje.