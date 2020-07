De vrouw van oud-coffeeshopbaas Johan van Laarhoven is voorwaardelijk vrijgelaten uit de Thaise cel, zo wordt donderdag bevestigd aan NU.nl na berichtgeving van RTL Nieuws. Tukta van Laarhoven werd samen met haar man in 2014 opgepakt op verdenking van witwassen.

De vrouw mag het land voorlopig niet verlaten.

Van Laarhoven heeft zelf 5,5 jaar vastgezeten in Thailand vanwege witwassen. Eerder dit jaar is haar man naar Nederland overgebracht zodat hij hier het restant van zijn straf kon uitzitten.

De circa honderd jaar cel in Thailand is volgens de Nederlandse strafmaat omgezet in een celstraf tot 28 augustus 2021. Voor Tukta kon dit niet geregeld worden, omdat zij een Thaise onderdaan is.

In Nederland wordt Van Laarhoven verdacht van het witwassen van miljoenen euro's, wat vermoedelijk gebeurde via zijn coffeeshops in Den Bosch en Tilburg.