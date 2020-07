Een Turkse rechtbank heeft de Duits-Turkse journalist Deniz Yücel donderdag schuldig bevonden aan het verspreiden van propaganda voor een terroristische organisatie. De man is bij verstek veroordeeld tot een celstraf van twee jaar en negen maanden.

De journalist, die zowel de Duitse als Turkse nationaliteit heeft, was in Turkije als correspondent werkzaam voor onder meer Die Welt. Hij werd begin 2017 opgepakt in de nasleep van de mislukte staatsgreep een jaar eerder.

Yücel mocht pas de cel verlaten toen een jaar later een aanklacht tegen hem was ingediend. De Turkse autoriteiten beschuldigden hem onder meer van het verspreiding van propaganda voor de geestelijke Fethullah Gülen, die door Ankara wordt gezien als het brein achter de couppoging, en de verboden PKK.

Er werd een celstraf van achttien jaar tegen Yücel geëist. De journalist heeft de aantijgingen altijd ontkend. Hij keerde na zijn vrijlating direct terug naar Duitsland, waar hij nog altijd woont.

Arrestatie leidde tot spanningen tussen Turkije en Duitsland

De arrestatie van Yücel leidde tot spanningen tussen Turkije en Duitsland. De Duitse autoriteiten riepen Ankara meermaals op Yücel vrij te laten, terwijl de Turkse president Recep Tayyip Erdogan uitsloot dat de journalist zou worden uitgeleverd.

Als gevolg van de spanningen mochten Turkse ministers niet meer spreken op Turkse bijeenkomsten in Duitsland, terwijl Ankara verklaarde dat Duitsland het netwerk van Gülen steunde.