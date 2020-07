De Franse premier Jean Castex heeft dinsdag aangekondigd dat de verplichting om mondkapjes te dragen in alle publiek toegankelijke gebouwen al vanaf volgende week van kracht wordt. Eerder werd gesproken over 1 augustus.

"We overwogen deze maatregelen in te laten gaan op 1 augustus. Ik heb te horen gekregen en begrepen dat dit te laat was", zei Castex in de senaat, schrijft Le Monde.

Er is nog veel onduidelijk over waar de mondkapjesplicht precies gaat gelden en welke sancties gaan gelden voor het verbreken ervan. De Franse regering komt naar verwachting spoedig met details.

Algemeen wordt aangenomen dat de plicht zal gaan gelden in elk gebouw dat toegankelijk is voor externe personen; van cafés en winkels tot ziekenhuizen, bibliotheken en verzorgingshuizen. Het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer is al sinds begin mei verplicht.

De vervroeging volgt op onder meer een radio-interview eerder op donderdag waarin minister van Volksgezondheid Olivier Véran zijn zorgen uitte over het stijgende aantal besmettingen in Parijs en een "problematische" uitbraak in het departement Mayenne, in de westelijke regio Pays de la Loire, waar het aantal bevestigde besmettingen sinds juni is verdrievoudigd en boven het landelijke gemiddelde is komen te liggen.

De prefect van Mayenne stelde woensdag al een mondkapjesplicht voor publiek toegankelijke gebouwen in. Die werd met onmiddellijke ingang van kracht in zes gemeenten binnen zijn departement.

'We gaan niet terug naar totale lockdown'

Premier Castex, die begin juli werd aangesteld door president Emmanuel Macron, heeft al laten weten dat een terugkeer naar een regime met veel strengere maatregelen wat hem betreft geen optie is.

"We gaan geen lockdown instellen zoals we in maart hebben gedaan, want we hebben ontdekt dat de economische en humanitaire gevolgen van een totale lockdown rampzalig zijn", zei hij vorige week in een interview met RTL.