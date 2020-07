Helikopters, speciale eenheden en politiehonden: de Duitse politie zoekt al dagen met man en macht naar 'der Wald-Rambo'. Wat weten we over de man die zich waarschijnlijk al dagen schuilhoudt in het Zwarte Woud?

De Duitse politie krijgt op zondagochtend een telefoontje van een achterdochtige buurtbewoner. Er is een man met pijl en boog gespot bij een schuurtje aan de rand van het bos.

Vier politieagenten gaan op de melding af en treffen daar Yves Rausch aan, een ogenschijnlijk rustige man gekleed in legerkleding. De politie vraagt hem het schuurtje te verlaten, waarop hij weigert en onverwachts een pistool trekt.

Rausch weet de agenten te ontwapenen en vlucht snel het Zwarte Woud in. Dat is een dichtbebost gebied in het zuidwesten van Duitsland, gelegen aan de Franse grens. Het is een ruig gebied, wat de zoektocht naar de man bemoeilijkt. Volgens Bild doorzoekt de politie ook de vele grotten en bunkers die het gebied rijk is.

Tot op de dag van vandaag is er geen spoor van Rausch te bekennen. "Waarschijnlijk wordt het een lange zoektocht', zei politiechef Reinhard Renter dinsdag tijdens een persconferentie, aldus Merkur. "Het bos is zijn woonkamer."

Rausch heeft sinds vorig jaar geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij woont op verschillende plekken in het bos rond Oppenau, dat ruim 8,6 vierkante kilometer groot is.

Yves Rausch na een eerdere arrestatie. (Foto: Polizei Baden Württemberg)

Familie en buurtbewoners noemen Rausch ongevaarlijk

In zijn geboortestad Oppenau, dat slechts vijfduizend inwoners telt, wordt Rausch volgens Duitse media door de meerderheid beschreven als een ongevaarlijke eenling. "Hij liep altijd rond met een witte rat op zijn schouder", zei een man uit de stad woensdag tegen Focus.

Ook zijn moeder zegt dat haar zoon ongevaarlijk is. "Yves is geen gewelddadige persoon en zou niemand pijn doen. Hij is beleefd en vriendelijk. Misschien een beetje apart, maar hij is behulpzaam, creatief, gevoelig en houdt van natuur", zei ze tegen Mittelbadische Presse.

Zijn tante, die bang is dat hij niet levend het bos uitkomt, beaamt dit. "Ze maken hem tot een monster dat hij niet is", vertelde ze aan RTL.

Onbevlekt is het verleden van Rausch echter allesbehalve. Hij werd eerder onder meer verdacht van het in bezit hebben van een mes en een pistool. In 2010 werd hij veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor het neerschieten van zijn toenmalige vriendin met een kruisboog. Vorig jaar huurde hij een woning waarvan hij de zolder ombouwde tot schietbaan.

Politie verwacht geen politieke motieven

Over Rausch' motieven voor zijn vlucht voor de politie is nog weinig bekend. In een mogelijk manifest getiteld De roep van de wildernis, dat door de man in het schuurtje werd achtergelaten, stelt hij dat "de beschaafde mens tegenover de wilde mens" staat. Hij klaagt dat technologie de mens tot slaaf heeft gemaakt.

Bild liet het manifest analyseren door een deskundige. Hij stelt dat het manifest inhoudelijk niet heel problematisch is en dat het - in tegenstelling tot vergelijkbare manifesten - geen bedreigingen of een oproep tot geweld bevat.

Volgens de politie heeft Rausch geen politieke motieven en zijn er geen andere mensen betrokken bij zijn verdwijning. Ondertussen gaat de zoektocht onverminderd door. "We hebben uithoudingsvermogen", aldus de Duitse politie donderdag tijdens een persconferentie, meldt Badische Zeitung.