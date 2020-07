Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft de Belgische politie "uitdrukkelijk verzocht" niet in te grijpen bij twee uit Limburg weggelopen Vietnamese tieners. De twee werden uiteindelijk dood aangetroffen in een koelwagen in het Britse Essex.

Dat zei de Belgische minister van Justitie, Koen Geens, woensdagavond in een Kamercommissie, schrijft Het Nieuwsblad.

De twee Vietnamese slachtoffers van achttien en zeventien jaar oud werden met 37 andere slachtoffers aangetroffen in een koelwagen in het Verenigd Koninkrijk. Ze bleken slachtoffer te zijn geworden van een groep mensensmokkelaars.

De twee tieners werden eerder al door de Nederlandse autoriteiten aangetroffen in een vrachtwagen in Nederland en in een opvang in Limburg geplaatst. Daar liepen ze begin oktober vorig jaar weg.

Geens legde in de Kamercommissie uit dat de Nederlandse autoriteiten de twee Vietnamezen volgden, om de groep mensensmokkelaars op te kunnen sporen. Toen ze werden gezien in de Brusselse wijk Anderlecht, namen de Nederlanders contact op met hun Belgische collega's.

De twee bleken op een adres te verblijven waar ook andere Vietnamezen woonden.

'Officier van justitie verzocht geen onderzoek uit te voeren'

"De Nederlandse officier van Justitie verzocht om voorlopig geen onderzoek uit te voeren. Hij zou op maandag opnieuw contact opnemen", vervolgt Geens, die benadrukt dat het contact op maandag nooit kwam.

Om deze reden greep de Belgische politie niet in. "Het Vietnamese gezin (waar de twee verbleven, red.) was ook niet bekend bij de politie."

De twee Vietnamese slachtoffers reisden uiteindelijk via het Belgische Zeebrugge naar het Verenigd Koninkrijk. Daar werden ze dood aangetroffen, mogelijk door een combinatie van zuurstofgebrek en oververhitting in een afgesloten ruimte.

Er zijn voor zover bekend inmiddels 26 verdachten aangehouden, onder wie de chauffeur en het vermeende kopstuk van de bende mensensmokkelaars.

NU.nl heeft het OM om een reactie gevraagd.