De familie van George Floyd, de Amerikaan die overleed nadat een politieagent bijna negen minuten lang zijn knie in zijn nek duwde, klaagt de stad Minneapolis en de vier betrokken agenten aan. De familie eist een schadevergoeding.

De familie vindt dat Minneapolis in het verleden "bewust onverschillig" is geweest over racistisch politiegeweld. "Het was de knie van de hele politieafdeling van Minneapolis op de nek van George Floyd", aldus de advocaat van de familie, Ben Crump.

Minneapolis laat in een reactie aan persbureau Reuters weten de dood van Floyd een "tragedie" te vinden. De stad neemt de aanklacht in behandeling en komt later met een uitgebreide reactie.

Het viertal agenten dat betrokken was bij de dood wordt al door het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzocht en dreigt een gevangenisstraf opgelegd te krijgen vanwege het incident. De aanklacht van de familie is een civielrechtelijke zaak, die naast de strafrechtelijke zaak van de Amerikaanse justitie komt te liggen.

Floyd kwam eind mei om het leven bij zijn arrestatie. Dat leidde tot een internationale golf van protesten tegen racisme en politiegeweld.