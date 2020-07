Ethiopië is begonnen met het vol laten lopen van het reservoir van de Grote Renaissancedam in de Blauwe Nijl, bevestigt de minister van Water, Seleshi Bekele, woensdag. Op satellietbeelden was de afgelopen weken een stijging van het waterpeil te zien.

"De bouw van de dam en het vullen van het stuwmeer gaan hand in hand", zei Bekele. "We hoeven met het vullen van de dam niet te wachten totdat de bouw helemaal klaar is. Het waterpeil is inmiddels gestegen van 525 naar 560 meter."

De stijging is volgens Ethiopië het gevolg van hevige regenval. Er zou meer water in stromen dan eruit stromen, waardoor het reservoir wordt gevuld. Het regenseizoen begint er in juni en duurt tot en met september. Het is niet duidelijk of het land ook poorten van de dam heeft gesloten, om zo minder water door te laten stromen.

De dam, waarmee in de toekomst stroom moet worden opgewekt voor 65 miljoen Ethiopiërs, wordt gebouwd op ongeveer 15 kilometer van de grens met Soedan. Ethiopië is al jaren bezig met het project, dat het land economische groei moet brengen. Ook wil het goedkope stroom exporteren naar andere landen in de regio.

Soedan en Egypte vrezen echter dat het vullen van het Ethiopische stuwmeer op hun grondgebied tot watertekorten zal leiden. De dam wordt gebouwd in de Blauwe Nijl, die ontspringt uit het Tanameer in het Noordoosten van Ethiopië. De rivier is ongeveer 1.600 kilometer lang en voegt zich in Soedan samen met de Witte Nijl. Samen vormen de rivieren de Nijl, die doorstroomt naar Egypte.

In Egypte zijn zo'n 100 miljoen inwoners sterk afhankelijk van de watertoevoer via de Nijl. Soedan heeft al laten weten dat het de waterstanden in het grensgebied ziet dalen.

Egypte hint op conflict als Ethiopië zonder overleg stuwmeer vult

Ethiopië voert al jaren onderhandelingen over het project met Soedan en Egypte. De landen proberen overeenkomsten te sluiten over hoeveel water Ethiopië vast mag houden, in welke periode, hoeveel water het land laat doorstromen en hoe ze moeten omgaan met risico's van droogte.

De gesprekken lopen echter telkens spaak. Zo ook afgelopen dinsdag. Egypte zei eerder al dat als Ethiopië het stuwmeer laat vollopen zonder dat er een overeenkomst op tafel ligt, de spanningen zullen toenemen en dit mogelijk een conflict of crisis kan veroorzaken.