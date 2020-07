De nationale veiligheidswet die door Peking is opgedrongen aan Hongkong heeft rode lijnen door veel aspecten van het leven in de stad getrokken. Maar een voorhoede van jonge democraten is vastbesloten de politieke orde te verstoren en massale steun te winnen.

Vurige jonge activisten behaalden afgelopen weekend grote overwinningen bij voorverkiezingen van het pro-democratische kamp in verschillende districten in Hongkong. Daarbij werden sommige leden van de oudere garde in de schaduw gesteld.

Gesteund door menigtes vrijwilligers voerden tientallen van de zogeheten localisten op straat campagne voor hun onofficiële voorverkiezingen. Die dienen om de sterkste pro-democratische kandidaten in stelling te brengen voor september, wanneer de Wetgevende Raad van Hongkong wordt verkozen.

"Wij geloven dat de traditionele handelswijze van de oude politici niet bruikbaar is, en vrij nutteloos in dit tijdperk", zei de 24-jarige Sunny Cheung, die een kans om een master te doen aan Johns Hopkins University in de VS afwees om "verzet te bieden tegen het kwaadaardige regime".

Pro-democraten hielden onofficiële voorverkiezing

De localisten, een term voor Hongkongers die zichzelf niet beschouwen als Chinees en proberen de burgerlijke vrijheden in de voormalige Britse kolonie te redden, zijn doorgaans radicaler dan de traditionele democraten.

Hoewel veel localisten praten over verzet, hebben ze het niet over onafhankelijkheid voor Hongkong. Onder de nieuwe veiligheidswet kan dat een levenslange celstraf opleveren.

De voorverkiezingen van de pro-democraten werden door China's Bureau voor Hongkongse en Macause Aangelegenheden veroordeeld als "illegale manipulatie" en een "brutale uitdaging" aan het adres van de veiligheidswet.

Volgens de organisatoren brachten meer dan 610.000 mensen, zo'n 8 procent van de bevolking van de stad, een stem uit. In een aantal districten zou tot drie kwart van de stemmen naar localisten, het 'verzetskamp', zijn gegaan.

Kiezers staan in de rij bij een stembureau voor de onofficiële voorverkiezingen van de democraten in Hongkong op 11 juli. (Foto: Pro Shots)

Jonge garde streeft oudere democraten voorbij

De pro-democraten in Hongkong hopen in september voor het eerst een meerderheid in de Wetgevende Raad te winnen, dankzij een golf van anti-Chinese sentimenten. De raad telt in totaal zeventig zetels.

"Ik hoop dat de nieuwe generatie een antwoord kan vinden op het boze gebrul van deze tijd en in de Wetgevende Raad verzet kan leveren met nieuwe methodes en ideologieën", zei het pro-democratische raadslid Helena Wong (61), die de voorverkiezingen verloor.

Verschillende veteranen uit de democratische beweging behaalden ook slechte resultaten. Hun gematigde oproepen tot meer democratie spreken de jongere kiezers niet meer aan.

"Ik vertrouw de traditonele democraten niet meer. Ze zijn er niet in geslaagd iets te veranderen", zei een student, die anoniem wilde blijven.

'Spiritueel leider' pro-democraten zit vast

Veel localisten zijn aanhangers van Edward Leung, de voormalige filosofiestudent die uitgroeide tot de facto leider van de pro-democratiebeweging. Leung werd in 2016 veroordeeld tot een celstraf van zes jaar wegens opruiing.

"Edward Leung is de spirituele leider van de Hongkongers geworden. Hij heeft mij en vele anderen geïnspireerd", zei Owen Chow (23), die afgelopen weekend campagne voerde in een BMW-sportwagen waar een megafoon op was gemonteerd. "We zijn een tijdperk van verandering binnengetreden."

Analisten waarschuwen voor meer protesten

De nieuwe veiligheidswet stelt alles strafbaar wat door Peking wordt betiteld als terrorisme, ondermijning of samenzwering met buitenlandse actoren. Chinese veiligheidsdiensten hebben de bevoegdheid gekregen de wet te handhaven in Hongkong.

Peking en het stadsbestuur, dat onder Chinees gezag staat, zeggen dat de wet noodzakelijk is om de orde in Hongkong te herstellen en de welvaart te beschermen.

De inschrijvingen voor de verkiezingen in september beginnen komende zaterdag. Politieke analisten verwachten dat veel pro-democratische kandidaten zullen worden uitgesloten van deelname. Dat kan tot nieuwe protesten leiden, waarschuwen ze.

"Veel mensen zeggen dat dit het duisterste tijdperk in de geschiedenis van Hongkong is", zei studentactivist Sunny Cheung. "We kunnen alleen maar proberen stap voor stap iets voor elkaar te krijgen. We weten niet welk pad 100 procent effectief zal zijn. We weten helemaal niks zeker, eerlijk gezegd. We moeten alles proberen."