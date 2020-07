De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag aangekondigd de voorkeursbehandeling voor de regio Hongkong stop te zetten naar aanleiding van de nieuwe Chinese veiligheidswet die is ingevoerd.

"Geen speciale privileges meer, geen economische voordelen en geen export van gevoelige technologieën," zei Trump tijdens een persconferentie.

Ook ondertekende Trump een wet die Amerikaanse banken verbiedt zaken te doen met Chinese functionarissen die de Chinese restricties uitvoeren in Hongkong.

Mensen met een Hongkongs paspoort zullen ook hun privileges verliezen. "Hong Kong wordt nu hetzelfde behandeld als het vasteland van China", aldus Trump.

Meer landen al actie ondernomen tegen Hongkong

Meerder landen ondernamen al stappen tegen Hongkong vanwege de veiligheidswet. Zo schorste Australië vorige week het uitleveringsverdrag met Hongkong en nodigt het land Hongkongers uit om in het land te komen wonen. Ook Nieuw-Zeeland en Canada hebben aangekondigd handelsverdragen met Hongkong aan te passen.

Vorige week woensdag maakte China bekend een groot nationaal veiligheidsbureau te openen in het centrum van Hongkong. Het gebouw ligt op steenworpafstand van een locatie waar demonstranten het laatste jaar vaak samenkwamen.

Ook mag sinds woensdag het onofficiële volkslied Glory to Hongkong van Hongkong niet meer gezongen worden. Onder meer het mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties uitte bezorgdheid over de ontwikkelingen in Hongkong en de "vage en overdreven brede" veiligheidswet.