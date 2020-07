Ghislaine Maxwell blijft voorlopig vastzitten. Haar verzoek om op borgtocht vrij te komen werd dinsdag in de federale rechtbank van Manhattan afgewezen. Het was de eerste keer dat Maxwell voor de rechter moest verschijnen in de zaak rondom haar betrokkenheid bij het seksueel misbruik van Jeffrey Epstein.

De rechter acht de kans dat Maxwell zou vluchten "extreem groot" als ze in afwachting van haar proces vrij zou worden gelaten. De rechter heeft het begin van de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen Maxwell op 12 juli 2021 gezet.

Maxwell werd vrijdag officieel aangeklaagd voor het lokken van meisjes voor Jeffrey Epstein. De multimiljonair werd tot zijn overlijden vervolgd voor het seksueel misbruiken van tientallen meisjes.

Volgens de aanklacht verleidde Maxwell de meisjes zodat ze naar de plek kwamen waar de seksuele handelingen met Epstein plaatsvonden. Ze wordt aangeklaagd voor zes strafbare feiten en riskeert een gevangenisstraf van 35 jaar. Ze werd op 2 juli door de Amerikaanse opsporingsdienst FBI aangehouden voor betrokkenheid in de verkrachtingszaak.

Maxwell heeft tijdens de zitting verklaard niet schuldig te zijn. Vanwege het COVID-19-virus was ze aanwezig via een videoverbinding. Tijdens de zitting spraken ook drie vermeende slachtoffers van Epstein. Zij omschreven haar onder meer als "gevaarlijk" en als "een roofdier dat achter meisjes en jonge vrouwen aanging".

Maxwell verdween lange tijd

Maxwell was volgens de aanklagers een van de handlangers van Epstein. Nadat Epstein in 2016 werd aangeklaagd, verdween Maxwell. Lang was niet duidelijk waar ze was.

Epstein pleegde afgelopen augustus zelfmoord in zijn cel. Hoewel de multimiljonair niet meer vervolgd kon worden, zette de Amerikaanse dienst het onderzoek naar de misbruikzaken wel door.