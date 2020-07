De politie van de Duitse plaats Oppenau is op zoek naar een 31-jarige man die zondag op de vlucht sloeg na een controle. De man, een bekende van de politie, heeft een mogelijk manifest achtergelaten. Dat meldt onder meer de Duitse krant Bild.

De man, die in Duitsland 'der Wald-Rambo' wordt genoemd - een verwijzing naar de hoofdpersoon uit de Amerikaanse actiefilm First Blood uit 1982 - is een bekende van de politie. Hij werd eerder onder meer verdacht van het in bezit hebben van een mes en een pistool. Ook werd hij in 2010 veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor het neerschieten van zijn toenmalige vriendin met een kruisboog. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.

Zondagochtend werd hij door de politie aangetroffen in een hut aan de rand van een bos. Toen de agenten hem wilden controleren, trok hij een wapen. Hij wist de vier agenten te ontwapenen en vluchtte daarna het bos in. Sindsdien is de man spoorloos. De politie van Oppenau zei dinsdag tijdens een persconferentie dat de agenten juist hebben gehandeld.

In een mogelijk manifest, getiteld De roep van de wildernis, dat door de man in de hut werd achtergelaten, stelt hij dat "de beschaafde mens tegenover de wilde mens" staat. Beschaafde mensen zouden in de wildernis niet kunnen overleven. Het is nog niet duidelijk waarom de man het mogelijke manifest achterliet. De politie doet onderzoek.

Er is een Europees arrestatiebevel tegen de man uitgevaardigd. Honderden agenten zoeken onder meer met honden en helikopters naar de Duitser. De politie heeft inwoners van Oppenau opgeroepen zo veel mogelijk thuis te blijven. Ook bleven scholen dinsdag gesloten. Mogelijk gaan de scholen ook woensdag nog niet open.