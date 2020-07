De voormalige Spaanse koning Juan Carlos heeft in strijd met de wet jarenlang honderdduizenden euro's aan contant geld naar Spanje laten vliegen vanuit een bank in Zwitserland, meldt El Confidential op basis van documenten van de Spaanse justitie.

De ooit in Spanje zeer populaire Juan Carlos (82) is momenteel verwikkeld in een groot corruptieschandaal, nadat bleek dat hij in 2008 bijna 65 miljoen euro had ontvangen van de inmiddels overleden Saoedische koning Abdullah en dit bedrag had verstopt op een Zwitserse bankrekening.

Momenteel onderzoekt een openbaar aanklager van het hooggerechtshof beschuldigingen dat Juan Carlos deze miljoenen als smeergeld ontving. De oud-vorst zou nauw betrokken zijn geweest bij onderhandelingen over de bouw van een hogesnelheidslijn in Saoedi-Arabië, die uiteindelijk voor 6,7 miljard euro aan Spaanse bouwbedrijven gegund werd. Saoedi-Arabië stelt nog altijd dat de miljoenen van Juan Carlos een gift waren van vorst Abdullah.

Het geld dat de koning in contanten naar Spanje liet vliegen, kwam uit dit Zwitserse fonds, schrijft de krant op basis van de justitiedocumenten. Door het geld in cash onopgemerkt naar Spanje te laten vliegen, kon de koninklijke familie gebruikmaken van het fortuin, schrijft de krant.

Alarmbellen op luchthaven gingen niet af

Juan Carlos liet volgens de documenten het geld met 200.000 tot 300.000 euro tegelijk naar de Madrileense luchthaven Barajas vliegen, zou uit de documenten van justitie blijken.

In Spanje moet contant geld boven de 10.000 euro euro van buiten de Europese Unie (EU) gemeld worden aan de douane, maar voor zover bekend is dit niet gebeurd. Op de luchthaven werd er bij controles ook geen alarm geslagen, aldus de krant.

Het Spaanse parlement blokkeerde al drie keer een parlementair onderzoek naar de beschuldigingen, omdat een meerderheid van mening is dat de koning onschendbaarheid geniet.

Maar de ontwikkelingen waren voor de huidige koning Felipe VI wel voldoende om de toekomstige erfenis van zijn vader te weigeren. Daarnaast zette hij Juan Carlos' jaarlijkse toelage van bijna 200.000 euro van de Spaanse overheid stop.