De Franse regering investeert 8 miljard euro in de salarissen van zorgmedewerkers, zo heeft de Franse premier Jean Castex maandag laten weten volgens persbureau AFP.

De salarisverhoging is bedoeld als steun in de rug voor de zorgmedewerkers in de coronacrisis. Verpleegkundigen en verzorgers krijgen er maandelijks gemiddeld 183 euro bij. Ook het salaris van artsen in de openbare sector gaat omhoog.

In Frankrijk ging het zorgpersoneel de afgelopen weken de straat op voor meer concrete steun. Hoewel er op het hoogtepunt van de coronacrisis in maart bijna elke nacht werd geapplaudisseerd voor de zogenoemde 'helden van de zorg', demonstreerde het zorgpersoneel vooral voor meer financiële steun.

De regering en vakbonden hebben zeven weken onderhandeld over de salarisverhoging. "Dit is in de eerste plaats erkenning voor de mensen die in de frontlinie tegen deze epidemie hebben gestreden", aldus premier Castex.

In Frankrijk zijn meer dan 30.000 mensen overleden aan de gevolgen van het virus en zijn ruim 170.000 besmettingen vastgesteld. Het land ging in maart in lockdown. Begin juni werd een groot deel van Franse coronamaatregelen weer opgeheven.