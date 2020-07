Chandrikapersad 'Chan' Santokhi (61) wordt de nieuwe president van Suriname. Dat heeft het Surinaams parlement maandag in stemming besloten. Santokhi volgt de omstreden Desi Bouterse op. Oud-rebellenleider Ronnie Brunswijk (59) wordt vicepresident.

De stemming in de Nationale Assemblée verliep soepel. Dat was vooraf al de verwachting, omdat Santokhi en Brunswijk geen concurrenten hadden.

De nieuwe president zal op donderdag worden ingehuldigd op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo.

De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) van Santokhi won tijdens de verkiezingen die eind mei werden gehouden 20 van de 51 zetels en werd daarmee de grootste in het parlement. De VHP heeft nu vier zetels meer dan de Nationale Democratische Partij (NDP) van Bouterse.

De VHP vormt een coalitie met de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOB) van oud-guerrillaleider Ronnie Brunswijk en twee kleinere partijen. Dankzij die coalitie en steun van een oud-NDP-partnerpartij kreeg Santokhi de tweederdemeerderheid die nodig was om president te worden.

Santokhi werkte voor zijn politieke carrière als politie-inspecteur en hoofd van de landelijke Surinaamse recherche. Als minister van Justitie stond hij bekend om zijn harde aanpak van criminaliteit, drugshandel in het bijzonder. Door zijn betrokkenheid bij het strafproces rond de Decembermoorden gaf Bouterse, die uiteindelijk tot twintig jaar cel werd veroordeeld, hem de bijnaam 'de Sheriff'.

Als politicus bouwde Santokhi de VHP om van klassiek Hindoestaanse partij naar een multi-etnische partij. Hij belooft de grote economische problemen van Suriname te zullen aanpakken en de banden met Nederland te verbeteren.

Gevangenisstraf in Nederland

Mogelijk is zijn vicepresident bij dat laatste een hindernis. Ronnie Brunswijk was ooit lijfwacht van Desi Bouterse en streed daarna als rebellenleider vanuit de binnenlanden tegen diens militaire regime. Net als Bouterse werd Brunwswijk in Nederland bij verstek veroordeeld wegens drugshandel. De ABOB-voorman kreeg zes jaar gevangenisstraf opgelegd.

Na de verkiezingen in mei duurde het ruim een week voordat de definitieve resultaten bekend werden. Dat wekte angst voor fraude en andere onrechtmatigheden.

Ook vreesden sommige Surinamers dat Bouterse niet vrijelijk afstand van de macht zou doen, omdat hem een verblijf van twintig jaar in de cel wegens de Decembermoorden te wachten staat.

Dat bleek ongegrond: Bouterse liet weten de uitslag te respecteren en een soepele machtsoverdracht na te streven.